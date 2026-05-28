D'Amico, missione cessioni. Ma finora nessuna offerta

Non è ancora ufficiale, ma il candidato, ormai unico da settimane, sa che adesso può anche uscire allo scoperto. La Roma è pronta per l'annuncio. Ecco Tony D'Amico, 46 anni di Popoli e nuovo ds giallorosso. È libero da martedì, senza alcun problema nella separazione dall'Atalanta. [...]

Martedì D'Amico, incassato il via libera da Bergamo, si è spostato a Torino. Lì ha incontrato Gasperini, confermandogli di essere finalmente nella condizione di poter firmare con la Roma. Sarà Ryan, ormai con il profilo da direttore generale, a formalizzare l'accordo triennale con il nuovo dirigente in videoconferenza, alla quale - magari in un secondo momento - parteciperà proprio Gian Piero che, preallertato sul probabile vertice con il vicepresidente e il nuovo diesse, ha dovuto rinunciare al viaggio a Pescara dove oggi pomeriggio era invitato al Premio Galeone che si terrà nella sala consiliare del Comune. [...]

Il primo step è legato ai rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik. Non dovrebbero esserci sorprese per nessuno dei tre contratti, con Ryan che darà l'ok per mettere nero su bianco. Ma il ds è consapevole che il compito più impegnativo sarà quello delle cessioni da fare entro il 30 giugno per garantire almeno 50 milioni - forse qualcuno di più - di plusvalenze e di conseguenza rispettare il settlement agreement con l'Uefa. La Roma, al momento, non ha ricevuto alcuna offerta per i giocatori che potrebbero partire. Da Ndicka a Koné, da Soulé a Pisilli, con Svilar ancora considerato incedibile. Non si è mosso niente. [...]

(corsera)