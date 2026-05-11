Premio Galeone: Gasperini e Allegri i vincitori. La premiazione il 28 maggio alle 16:30 a Pescara

Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri sono i vincitori della prima edizione del "Premio Giovanni Galeone", dedicato all'allenatore scomparso il 2 novembre. Gli attuali tecnici di Roma e Milan furono suoi calciatori ai tempi del Pescara. L'evento, organizzato dal sindacato giornalisti abruzzesi e dall'Ussi Abruzzo, si svolgerà nella sala consiliare del Comune di Pescara nella giornata di giovedì 28 maggio alle ore 16:30.

Alla cerimonia saranno presenti anche il presidente dimissionario della FIGC Gabriele Gravina, il vicepresidente della FIGC Daniele Ortolano e il presidente della Lnd Abruzzo Ezio Memmo.