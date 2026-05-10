Casting ds: conferme su Manna, ma per De Laurentiis è fondamentale. Spunta l'ipotesi Planes

La Roma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo al posto del partente Frederic Massara e l'obiettivo principale è Giovanni Manna del Napoli . Come rivelato da Fabrizio Romano, il dirigente del club partenopeo è particolarmente apprezzato soprattutto da Gian Piero Gasperini, il quale lo stima davvero molto. Allo stesso tempo però Aurelio De Laurentiis, presidente della società campana, lo ritiene un pezzo fondamentale del progetto.

Massara lascerà la Roma e rientra nella lista dei tre candidati per il ruolo di direttore sportivo del Marsiglia , ma al momento sta prendendo sempre più forza il nome di GregoryLorenzi. L'OM ha preso in considerazione anche il profilo di Ramon Planes dell'Al-Ittihad, il quale è nel mirino di diversi club italiani e potrebbe diventare un'opzione anche per i giallorossi. Il ds della società saudita sarebbe disposto ad accettare un incarico in Italia e resta un nome da tenere d'occhio per la Serie A.





