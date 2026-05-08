Caccia al ds: nessun contatto diretto con D'Amico. Per Manna c'è da trattare con il Napoli. Giuntoli resta nel casting

La Roma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Massara, di fatto separato in casa in queste settimane, è destinato a lasciare Trigoria e i Friedkin vogliono regalare a Gian Piero Gasperini un diesse con cui possa avere quel "feeling" che è mancato in questa stagione. Tra i tanti nomi possibili, in questi giorni, c'è stato anche quello dell'attuale dirigente dell'Atalanta, Tony D'Amico. Come riferito da Angelo Mangiante a Radio Manà Manà Sport, però, non ci sarebbe stato nessun contatto diretto da Trigoria con D'Amico e ad oggi è un nome da escludere.

Giovanni Manna, invece, resta una possibilità concreta per il futuro della Roma, ma c'è da trattare con il Napoli che difficilmente lo libererà. Il giornalista, inoltre, in collegamento con l'emittente radiofonica non ha escluso il nome di Cristiano Giuntoli. L'ex Juventus e Napoli resta nel casting e darebbe la sua disponibilità ad approdare nella Capitale.