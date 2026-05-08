Calciomercato Roma, dalla Francia: Massara apre al Marsiglia e parla con Benatia. Giallorossi e Newcastle continuano a seguire Giuntoli

Il futuro di Frederic Massara sarà lontano da Roma e il club giallorosso sta spingendo per avere Giovanni Manna del Napoli come nuovo direttore sportivo . L'attuale dirigente giallorosso potrebbe tornare in Francia dopo l'esperienza allo Stade Rennes, dato che sulle sue tracce c'è il Marsiglia . Come rivelato dal sito, a proporre il nome di Massara all'OM è stato il vice ds Federico Balzaretti e Ricky ha già avuto un colloquio con il direttore sportivo Mehdi Benatia. Il dirigente della Roma è molto interessato a tale opzione, ma al momento non è stata avviata alcuna trattativa concreta.

Nella lista del club francese c'è anche Cristiano Giuntoli: l'ex Napoli e Juventus ha aperto al Marsiglia, ma continua a essere corteggiato con insistenza da Newcastle e Roma.

(footmercato.net)