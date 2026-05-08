Caccia al ds, conferme sull'interesse per Manna: previsto un confronto tra il dirigente e De Laurentiis. D'Amico sogna il Milan

La Roma ha individuato Giovanni Manna come obiettivo principale per il ruolo di direttore sportivo. Il futuro di Frederic Massara, attuale ds del club giallorosso, sarà lontano dalla Capitale e i Friedkin si stanno muovendo per il sostituto. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, si fa sempre più insistente la voce di un interessamento della Roma nei confronti dell'attuale direttore sportivo del Napoli e, dato che ha altri due anni di contratto, è previsto un confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis per chiarire la sua posizione.

(Corriere del Mezzogiorno)

Come aggiunto dall'edizione odierna del quotidiano , resta sul tavolo anche il nome di Tony D'Amico. Il direttore sportivo dell'Atalanta ha avuto dei contatti con i Friedkin, ma la scintilla non sembra essere scattata. Nei desideri del dirigente abruzzese sembra esserci ancora il Milan, che lo aveva scelto prima di virare definitivamente su Igli Tare.

(Il Tempo)