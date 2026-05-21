Calciomercato Roma: Zirkzee e Ndoye rimangono nel mirino

Il nome di Joshua Zirkzee è gradito a Gian Piero Gasperini e a prescindere da chi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma l'olandese verrà preso in considerazione per rinforzare l'attacco. I Friedkin aggrediranno il mercato, secondo quanto riferito da Gianluigi Longari sul sito della tv sportiva. Un altro profilo gradito è quello di Dan Ndoye, il quale ha una valutazione molto alta. I giallorossi hanno preso informazioni sull'ex Bologna, nonostante vada ancora nominato il nuovo direttore sportivo.

(sportitalia.it)