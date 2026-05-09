Calciomercato Roma, dall'Argentina: ancora nessuna offerta per Lautaro Rivero, affare da 15-20 milioni

La Roma è sulle tracce di Lautaro Rivero . Secondo quanto riportato da TyC Sports, a conferma delle indiscrezioni di ieri , la società giallorossa ha inviato due osservatori in Argentina per monitorare da vicino le prestazioni del difensore centrale del River Plate. L’interesse del club capitolino potrebbe tradursi in un’offerta ufficiale oscillante tra i 15 e i 20 milioni di euro in vista della prossima sessione di mercato. Al momento però non sono ancora pervenute proposte formali alla dirigenza del Monumental, che però considera il calciatore uno dei pezzi pregiati in uscita per l'estate.

L’eventuale innesto di Rivero, 22 anni e recentemente debuttante con la nazionale argentina, sarebbe legato alle possibili partenze di Evan Ndicka o Jan Ziolkowski. Il centrale, punto fermo della squadra di Eduardo Coudet, è legato ai "Millonarios" fino a dicembre 2029. La società argentina, prevedendo una possibile cessione, ha già cautelato il reparto con l'acquisto di Tobías Ramírez.

(tycsports.com)