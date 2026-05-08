LAUTARO RIVERO: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT ( Emanuele Polzella ) - La Roma sta iniziando a pianificare la prossima stagione e vuole accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini con l'obiettivo di rendere la squadra ancora più competitiva. Il club giallorosso sta monitorando diversi profili e nella lista dei desideri c'è anche Lautaro Rivero, difensore centrale del River Plate . La società capitolina ha inviato due scout in Argentina per osservarlo da vicino e ha già avviato i primi contatti con Los Millonarios: nel contratto del classe 2003 c'è una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, ma la Roma é pronta a metterne 20 sul piatto per assicurarsi uno dei migliori prospetti del calcio sudamericano.

La carriera

Nato il 1° novembre 2003 a Moreno (36 km a ovest di Buenos Aires), Lautaro Rubén Rivero Cruz ha cinque fratelli e inizia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nella squadra Los Halcones, per poi passare al Villa Luro Norte e a La Victoria.

All'età di 14 anni entra nel settore giovanile del River Plate, ma per aiutare economicamente la famiglia svolge diversi lavori e vende quaderni, fiori e alfajores (tipici biscotti ripieni argentini) al mercato centrale o ai semafori: "Vendevo alfajores, fiori e quaderni al mercato centrale - rivela lui stesso nel corso di un'intervista -. Lavoravo durante il periodo di vacanze concesso dal River Plate, ma non ho mai smesso di allenarmi. Mi alzavo alle cinque e mezza, prendevo l'autobus e dopo l'allenamento andavo a vendere fino al tramonto". Il ragazzo, molto legato alla famiglia, è l'esempio perfetto di umiltà, passione, sacrificio e dedizione: "La prima cosa che voglio è che la mia famiglia stia meglio e possa avere tutto ciò che merita. Voglio vedere mia madre, mio padre e i miei fratelli stare bene. Se sono qui è grazie a loro. Ho dovuto superare molte difficoltà e per loro do il massimo".

De vender alfajores en los semaforos a estar en la lista de convocados de la selección Argentina. Todo eso en un lapso de dos años. 2023 y 2025.



Lautaro Rivero, ejemplo de superación. pic.twitter.com/HqQy1hWi9c — Fran (@frabigol) October 3, 2025





Questa routine continua fino al 2023, quando firma il suo primo contratto da professionista dopo aver indossato la fascia da capitano nelle varie selezioni Under. Nell'estate del 2024 arriva la svolta con il prestito al Club Atlético Central Córdoba della città di Santiago del Estero e vince a sorpresa la Copa Argentina, anche se gioca soltanto 30 minuti nel secondo turno contro il Club Estudiantes de La Plata e 9 ai quarti contro Temperley.

Nel 2025, invece, diventa un titolare inamovibile: 14 partite (sempre da titolare e in campo per 90') su 16 nel Torneo Apertura e tutte le gare della fase a gironi della Copa Libertadores prima della conclusione del prestito e del conseguente ritorno al River Plate, con cui parte per gli Stati Uniti in occasione del Mondiale per Club (senza scendere in campo). "Ero convinto che il trasferimento al Club Atlético Central Córdoba fosse la scelta migliore per me - le sue parole -. Il mio obiettivo era giocare le partite necessarie per poter tornare al River".

L'allenatore dei biancorossi, Marcelo Gallardo, gli dà fiducia e lo fa esordire il 9 agosto 2025 in casa dell'Independiente in occasione della quarta giornata del Torneo Clausura: Rivero resta in campo per tutto il match (0-0) e contribuisce al clean sheet. Da quel momento gioca con maggiore regolarità, fino a diventare un pilastro della squadra. Le ottime prestazioni attirano l'interesse del commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni, il quale decide di convocarlo per le amichevoli con Venezuela e Porto Rico nella sosta di ottobre: dopo essere rimasto in panchina nel primo test, Rivero entra all'intervallo del match con il Porto Rico al posto di Nicolas Otamendi e l'Albiceleste vince con un netto 0-6.

All'età di 22 anni sogna la convocazione in vista del Mondiale e la chiamata passa attraverso il rendimento con il River Plate: quest'anno è a quota 17 presenze tra tutte le competizioni (rimasto fuori in sole 4 occasioni) e, oltre ad aver trovato il suo primo gol con la maglia de Los Millonarios a febbraio, nel mese di aprile ha firmato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029 con una clausola rescissoria da 100 milioni.

Le caratteristiche tecnico-tattiche

Lautaro Rivero inizia la sua carriera da calciatore in un ruolo differente: nel corso del provino con il River Plate viene provato inizialmente come esterno, poi come centrocampista centrale e infine arretra in difesa per il suo fisico (è alto 185 centimetri). Si tratta di un centrale roccioso e particolarmente aggressivo, che ama fare contrasti e cercare di anticipare l'avversario. A causa del suo stile di gioco (simile a quello dei suoi punti di riferimento Lisandro Martinez e Cristian Romero) riceve molti cartellini gialli, motivo per cui deve sicuramente migliorare nella pulizia dell'intervento: con il River Plate ha rimediato 13 ammonizioni in 33 partite, un numero davvero elevatissimo.

Nella squadra argentina gioca da centrale di sinistra in una difesa a quattro, ma può ricoprire anche il ruolo di braccetto in un reparto a tre. È dotato di un buon piede sinistro e sa gestire il pallone con lucidità, fornendo così un'ulteriore opzione nella costruzione dal basso. Inoltre ha grande senso della posizione e guida il reparto arretrato con autorevolezza. "Ha fame di gloria e voglia di continuare a crescere - le parole di Lucas Abascia, suo ex compagno al Club Atlético Central Córdoba -. Se gli daranno spazio, farà faville".

Nel suo futuro potrebbe esserci la Roma, che lo ha già visionato dal vivo e potrebbe decidere di affondare il colpo in estate in caso di una cessione di un difensore.





