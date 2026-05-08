Piace Lautaro Rivero: avviati i primi contatti

Un Lautaro per la Roma. Un difensore centrale che in Argentina ha già fatto parlare di sé e che ha attirato negli ultimi mesi l'interesse di diversi club europei. Si chiama Lautaro Rivero, ha 22 anni, gioca nel River Plate e vanta già una presenza con la nazionale maggiore. La Roma ha mandato due emissari per seguirlo dal vivo e avviare i primi contatti con il club argentino. La clausola rescissoria è fuori mercato: 100 milioni. [...]

La Roma é pronta a mettere sul piatto 20 milioni per assicurarsi uno dei migliori prospetti argentini e valutare poi, in base alle offerte, di cedere uno tra Ndicka e Ziolkowski. Sempre in Sudamerica, stavolta nell'Internacional di Porto Alegre, si segue il terzino sinistro Alexandro Bernabei.

Il primo obiettivo di Gasperini, però, resta l'attacco. [...] Tra i nomi cerchiati in rosso figurano Summerville (West Ham) e Tzolis (Bruges), ma anche Tel del Tottenham già cercato a gennaio. [...]

(gasport)