Calciomercato Roma, dalla Germania: occhi su Leweling, lo Stoccarda chiede 50 milioni. Everton e Bournemouth fortemente interessate

La Roma sta iniziando a programmare la prossima stagione ed è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal portale tedesco, il club giallorosso segue da vicino Jamie Leweling, attaccante esterno classe 2001 dello Stoccarda: la società lo considera un perno fondamentale della squadra e potrebbe prendere in considerazione soltanto offerte da almeno 50 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono anche Everton e Bournemouth, con i Toffees in vantaggio dopo aver già allacciato i contatti sia con l'agente sia con la dirigenza dello Stoccarda. Nella sessione invernale di calciomercato le Cherries, invece, avevano presentato una proposta da 40 milioni, ma l'offerta è stata rispedita al mittente. Ora però il Bournemouth sembrerebbe disposto a spingersi fino ai 50 milioni richiesti.

(fussballdaten.de)