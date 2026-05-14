Calciomercato Roma, dal Portogallo: giallorossi vicini a Saviolo del Vitoria Guimaraes. Offerti 10 milioni più bonus e percentuale sulla rivendita

La Roma sta iniziando a programmare la prossima stagione e l'obiettivo è rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, il quale ha chiesto di rivoluzionare soprattutto il reparto degli esterni offensivi. Come rivelato dal portale, il club giallorosso ha presentato un'offerta da 10 milioni di euro più bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi e una percentuale sulla futura rivendita per Noah Saviolo, ala classe 2004 del Vitória Guimarães con 2 gol e 8 assist in 35 partite stagionali. Il calciatore era nella lista dei desideri del Benfica e l'accordo con la società capitolina non è stato ancora definito, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci degli sviluppi. La Roma è in vantaggio sulla concorrenza e il trasferimento in Italia sembra essere l'ipotesi più concreta per il futuro di Saviolo.

(abola.pt)