Summit Friedkin-Gasp: ci siamo. Previsto per oggi un colloquio a Trigoria

È una mattinata che potrebbe cambiare il volto della Roma quella in corso al Centro Sportivo Fulvio Bernardini. Al termine della seduta mattutina delle 11 sarebbe previsto un incontro diretto tra Ryan Friedkin e Gian Piero Gasperini per iniziare a delineare concretamente il progetto giallorosso della prossima stagione. Un colloquio atteso da settimane, che il tecnico piemontese aveva pubblicamente sollecitato. Quel momento sarebbe finalmente arrivato, parola d'ordine programmare.

Tra i temi centrali del summit, il nome del nuovo direttore sportivo sarebbe quello che brucia di più. Frederic Massara sarebbe a un passo dall'addio e sia la società che l'allenatore avrebbero fretta di individuare il suo successore. Il profilo che avrebbe messo d'accordo tutti è Giovanni Manna, ma il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di liberarlo. Più percorribile, al momento, la pista che porterebbe a Tony D'Amico, che lascerebbe l'Atalanta a fine stagione e avrebbe già avuto contatti con Gasperini. Sul dirigente resterebbe però forte l'interesse del Milan. Tra i profili monitorati anche Ramon Planes, ex Barcellona pronto a lasciare l'Al-Ittihad e desideroso di tornare in Europa. Da tenere in considerazione i nomi di Giaretta e Tognozzi, dato che Gasp preferirebbe avere al suo fianco un direttore sportivo italiano.

Strettamente legato alla scelta del ds sarebbe anche il capitolo mercato. Gasperini arriverebbe al confronto con la proprietà con le idee chiare: vorrebbe trattenere Dybala, alle giuste cifre chiaramente. L'argentino avrebbe già fatto sapere di voler restare, e sarebbe disposto a rivedere il suo ingaggio. Si allontanerebbero invece le chances di rinnovo per El Shaarawy, mentre le situazioni di Pellegrini e Celik resterebbero in bilico. Tra i giocatori in vetrina sul mercato figurerebbero Svilar, Ndicka, Koné e Soulé — nessun intoccabile, ma il tecnico si aspetterebbe rinforzi di qualità in cambio.

Tra i vari temi che saranno trattati anche la composizione dello staff medico e tecnico, che in estate subiranno diversi cambiamenti. Una delle richieste di Gasperini è infatti l'inserimento dell'ex Roma Riccardo Del Vescovo nel ruolo di responsabile del reparto medico , con il quale ha già lavorato all'Atalanta: si tratterebbe di un ritorno, dato che dal 2013 al 2019 fu il responsabile sanitario del settore giovanile del club giallorosso e dal 2015 al 2019 coordinatore sanitario della prima squadra.

Inoltre, insieme a Ryan Friedkin, si parlerà dell'organizzazione del ritiro estivo. L'obiettivo è concordare in maniera definitiva sia le amichevoli sia la sede della pre-season, con l'allenatore che spinge per il ritorno in montagna (Austria, Germania e Svizzera le possibili destinazioni).

LR24