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Le richieste di Gasperini: Sbravati come responsabile del settore giovanile e Del Vescovo a capo dello staff medico

13/05/2026 alle 22:43.
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Gian Piero Gasperini comincia a pensare alla Roma del futuro. Il tecnico ex Atalanta, che nelle prossime ore incontrerà Ryan Friedkin, arrivato oggi nella Capitale, avrebbe già fatto delle richieste mirate. Come riportato da Eleonora Trotta con un post pubblicato su X, Gasperini vorrebbe Michele Sbravati come responsabile del settore giovanile, con la trattativa per Tarantino che sembra ormai definitivamente saltata, il dirigente attualmente alla Juventus resta il candidato principale per approdare in giallorosso e l'altra richiesta è quella riguardante lo staff medico: Gasperini vorrebbe l'ex Roma Riccardo Del Vescovo come responsabile. I due hanno già lavorato insieme all'Atalanta.