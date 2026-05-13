Le richieste di Gasperini: Sbravati come responsabile del settore giovanile e Del Vescovo a capo dello staff medico

Gian Piero Gasperini comincia a pensare alla Roma del futuro. Il tecnico ex Atalanta, che nelle prossime ore incontrerà Ryan Friedkin, arrivato oggi nella Capitale, avrebbe già fatto delle richieste mirate. Come riportato da Eleonora Trotta con un post pubblicato su X, Gasperini vorrebbe Michele Sbravati come responsabile del settore giovanile, con la trattativa per Tarantino che sembra ormai definitivamente saltata, il dirigente attualmente alla Juventus resta il candidato principale per approdare in giallorosso e l'altra richiesta è quella riguardante lo staff medico: Gasperini vorrebbe l'ex Roma Riccardo Del Vescovo come responsabile. I due hanno già lavorato insieme all'Atalanta.

Del Vescovo come responsabile delle staff medico e Sbravati per il settore giovanile: sono le richieste di #Gasperini fatte alla #Roma anche nelle scorse ore#calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 13, 2026



