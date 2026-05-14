NOAH SAVIOLO: chi è?

LAROMA24.IT - Tra i profili seguiti dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo c’è anche quello diNoah José Saviolo, esterno offensivo del Vitória Guimarães che negli ultimi mesi si è ritagliato spazio nel massimo campionato portoghese. Nato a Bruxelles il 7 marzo 2004, Saviolo è cresciuto calcisticamente in contesti di alto livello. I primi passi li ha mossi nel settore giovanile dell’Anderlecht, una delle academy più prestigiose del Belgio, prima del trasferimento in Francia al Lille, altra tappa importante nella sua formazione. Nel 2022 la scelta del Portogallo, con l’approdo al Vitória Guimarães, club che ne ha completato la crescita tecnica e tattica.

Con il Vitória Guimarães B ha iniziato a confrontarsi con il calcio senior mettendo in mostra buoni numeri in rapporto al minutaggio. Le prestazioni gli sono valse la chiamata in prima squadra, con cui in questa stagione ha trovato continuità, accumulando presenze tra campionato e coppe, con 2 gol e 5 assist in 29 partite (Transfermarkt), oltre a minutaggi sempre più importanti. Nell’estate del 2025 il club ha blindato il giocatore con un contratto fino al 2028, segnale evidente della fiducia riposta nel suo percorso.

Caratteristiche tecnico-tattiche

Dal punto di vista tecnico, Saviolo è un classico esterno offensivo moderno, capace di partire prevalentemente da sinistra per poi accentrarsi sul piede destro, ma utilizzabile anche sull’altra corsia. Ha gamba, cambio di passo e una discreta sensibilità tecnica nello stretto, caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante in campo aperto.

Anche il suo percorso internazionale racconta una storia particolare. Nato in Belgio, con origini africane e formazione distribuita tra Belgio, Francia e Portogallo, Saviolo ha vissuto un tragitto calcistico multiculturale. Ha indossato la maglia del Belgio Under 15, è transitato anche nel giro delle selezioni giovanili congolesi, prima di approdare nel percorso del Portogallo Under 21, a conferma di un profilo seguito anche a livello internazionale. In Portogallo è stato anche nominato giovane del mese dal Vitória, riconoscimento che racconta bene quanto il club creda nella sua crescita.