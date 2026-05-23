Calciomercato Roma: contatti diretti con l'entourage di Summerville. Ma il sogno resta Greenwood

Gian Piero Gasperini chiede a gran voce dei rinforzi nel reparto offensivo in vista della prossima stagione e la priorità è acquistare almeno due esterni d'attacco. Come rivelato dal sito del giornalista, la Roma apprezza particolarmente Crysencio Summerville del West Ham e sulle sue tracce ci sono tanti club: i giallorossi hanno avuto dei contatti diretti con l'entourage del giocatore e l'eventuale retrocessione in Championship potrebbe agevolare la trattativa (al momento la richiesta è di 30 milioni di euro più bonus). Il sogno però resta Mason Greenwood del Marsiglia, ma la valutazione è molto alta (non meno di 50 milioni) ed è seguito da diverse società anche in Turchia.

(alfredopedullà.com)