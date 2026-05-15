Calciomercato, dalla Spagna: Mourinho sarà il nuovo allenatore del Real Madrid. Annuncio atteso nei prossimi giorni

José Mourinho è pronto a tornare al Real Madrid. Come rivelato dal sito spagnolo, lo Special One è l'unico nome rimasto nella lista del presidente Florentino Perez e, a meno di clamorosi ribaltoni, lascerà il Benfica al termine della stagione per guidare i Blancos come accaduto dal 2010 al 2013. L'annuncio dell'arrivo sembra essere questione di giorni, dato che per la società madrilena non è un problema pagare i 3 milioni di euro della clausola rescissoria imposta dal club lusitano per liberare il tecnico.

(marca.com)