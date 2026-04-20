Calciomercato Roma, Frattesi ancora nel mirino: l'Inter attende l'offerta giusta (VIDEO)

Un nome che non smette di girare in orbita Roma e che nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere nuovamente un obiettivo concreto. Davide Frattesi è ancora in uscita nell'Inter e la Roma guarda interessata per rinforzare il proprio reparto di centrocampo. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, la Roma non ha distorto l'attenzione sul calciatore.

L'Inter, quindi, attende l'offerta giusta per poter lasciare andare il calciatore. Frattesi non è in scadenza di contratto con i nerazzurri, ma resta fortemente in uscita.





