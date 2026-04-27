Calciomercato Roma: chieste ulteriori informazioni su Frattesi. Anche il Napoli interessato

Nonostante il campionato di Serie A sia nel momento clou, la Roma sta già iniziando a lavorare in vista della prossima stagione ed è alla ricerca di nuovi profili per rinforzare la rosa. Il club giallorosso segue da tempo Davide Frattesi dell'Inter e, come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, negli ultimi giorni aveva chiesto ulteriori informazioni (oltre al Napoli) sul centrocampista. Il caos a Trigoria però non ha permesso di approfondire la questione, motivo per cui è ancora presto per poter parlare di una vera e propria trattativa in entrata.
(Il Messaggero)