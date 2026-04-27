Calciomercato Roma: chieste ulteriori informazioni su Frattesi. Anche il Napoli interessato

Nonostante il campionato di Serie A sia nel momento clou, la Roma sta già iniziando a lavorare in vista della prossima stagione ed è alla ricerca di nuovi profili per rinforzare la rosa. Il club giallorosso segue da tempo Davide Frattesi dell'Inter e, come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , negli ultimi giorni aveva chiesto ulteriori informazioni (oltre al Napoli) sul centrocampista. Il caos a Trigoria però non ha permesso di approfondire la questione, motivo per cui è ancora presto per poter parlare di una vera e propria trattativa in entrata.

(Il Messaggero)