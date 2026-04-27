El Aynaoui cresce ma si deve fermare. In mezzo uomini contati: ora serve Koné

Per lo sprint finale Gasperini avrà anche Koné e non può non essere una bella notizia. Nel girone d'andata non si era mai fermato, mentre in quello di ritorno su quindici partite ne ha saltate otto per infortunio. Il motore della Roma si è inceppato e tra febbraio e aprile i giallorossi hanno perso il quarto posto in classifica oltre alla cocente eliminazione in Europa League. [...]

L'appuntamento è rimandato a lunedì contro la Fiorentina, Gasp si aspetta la miglior versione di Manu. Anche perché non ci sarà El Aynaoui che per uno scherzo del destino è costretto a fermarsi per squalifica proprio nel momento migliore.

Al Dall'Ara ha incantato con un gol e un assist e nei finali di stagione si esalta. L'anno scorso sette degli otto gol realizzati con la maglia del Lens sono arrivati da fine febbraio a maggio. [...]

Il rientro di Koné servirà anche a far riprendere fiato a Cristante e Pisilli. Il primo è sempre al centro delle critiche ma per Gasperini rimane il perno del centrocampo e non è un caso che nessuno più di lui, in questo momento, sta spingendo per il rinnovo del contratto. [...] Anche Pisilli nelle ultime uscite è parso un po' stanco (a Bologna era anche influenzato) e un turno di riposo non può che non fargli bene. [...]

Fiorentina, Parma, Lazio e Verona: la Roma non può permettersi errori e il francese dovrà essere l'uomo per la Champions League. Obiettivo difficile, ma fino a quando la matematica non condannerà Malen e compagni nessuno vuole smettere di sognare.

Il quarto posto cambierebbe gli scenari anche in chiave plusvalenze e il francese è uno dei giocatori che sono di più a rischio cessione. L'Inter continua a seguirlo con attenzione e non è da escludere un nuovo affondo in estate. La richiesta è sempre di 45 milioni che frutterebbe una plusvalenza di circa 35, soldi utili per le casse giallorosse. Ha anche estimatori all'estero e il Mondiale con la Francia potrebbe far aumentare ancor di più il suo valore ma il problema è che la Roma - se dovesse sacrificarlo - dovrà necessariamente chiudere la trattativa entro il 30 giugno. A Milano, inoltre, c'è Frattesi che ogni anno torna ad essere un nome per il futuro. Negli ultimi giorni i giallorossi avevano chiesto ulteriori informazioni (oltre al Napoli) ma visto il caos a Trigoria è ancora troppo presto per parlare di trattative in entrata.

Contro la Fiorentina tornerà Koné mentre dovrà ancora aspettare Pellegrini. Ha voglia di accelerare i tempi, ma potrà al massimo sperare in una convocazione contro il Parma, più facile immaginarselo nel derby. Vicino al ritorno anche

Dovbyk.

Oggi esami per Celik che si è fermato per un problema al flessore della coscia destra, filtra ottimismo ma in attesa della diagnosi rimane in dubbio per lunedì. [...]

(Il Messaggero)