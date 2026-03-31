Calciomercato Roma: previsti nuovi contatti con l'agente di Mancini e Cristante per definire i dettagli dei rinnovi

Gianluca Mancini e Bryan Cristante, due senatori della Roma che potrebbero legarsi, di fatto a vita, con la maglia giallorossa. Per entrambi il contratto con la Roma è in scadenza al 30 giugno 2027, e la dirigenza sta già lavorando ai due rinnovi .

Nei prossimi giorni il direttore sportivo Massara incontrerà Beppe Riso, agente di entrambi i calciatori, per definire i dettagli dei rinnovi di Mancini e Cristante. Con il noto agente è possibile che il ds giallorosso inizi a intavolare anche un possibile trasferimento nella Capitale di un altro suo assistito, il difensore dell'Inter Carlos Augusto . La Roma monitora la situazione e sembra aver individuato nel brasiliano un rinforzo ideale per il reparto difensivo di Gasperini.

(Il Messaggero)