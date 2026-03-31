Calciomercato Roma: Carlos Augusto proposto anche all'Atalanta e in Premier. Previsti contatti con l'agente, l'Inter chiede 25 milioni

La Roma prepara la rivoluzione sulle corsie esterne in vista della prossima stagione e l'obiettivo di Gian Piero Gasperini è riportare Wesley sulla fascia destra. Il club giallorosso, quindi, è alla ricerca di un laterale sinistro e il primo nome sul taccuino è Carlos Augusto dell'Inter. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , il calciatore brasiliano (assistito da Giuseppe Riso, agente di Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Lorenzo Venturino) è stato proposto anche all'Atalanta. Il classe '99 vuole giocare con maggiore continuità e al momento la trattativa per il rinnovo è bloccata, ma l'ostacolo principale è rappresentato dai 25 milioni di euro chiesti dalla società nerazzurra per lasciarlo partire.

(La Repubblica)

Come aggiunto dall'edizione odierna del quotidiano , l'agente di Carlos Augusto ha già iniziato a proporre il suo assistito sia in Serie A sia in Premier League. Inoltre nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra Giuseppe Riso e il direttore sportivo Frederic Massara per definire i dettagli dei rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante e inevitabilmente si parlerà anche del giocatore dell'Inter.

(Il Messaggero)