Tegola Wesley, fuori un mese: Gasp nei guai

Un altro stop, l'ennesimo di una stagione caratterizzata da tanti infortuni e da un rapporto mai sereno tra allenatore e staff medico. Ad alzare bandiera bianca questa volta è Wesley. [...] La volontà del giocatore è quella di esserci per la sfida di Bologna del 25 aprile, se non dovesse riuscirci l'appuntamento sarebbe rimandato al 3 maggio contro la Fiorentina. [...]

E la scelta del sostituto è ancora un rebus. Angeliño si è rivisto nei minuti finali col Lecce, ma è ancora in ritardo di condizione e non si vede nell'undici iniziale da fine settembre. Il ballottaggio è aperto tra Tsimikas e Rensch. Gasperini quando si è ritrovato senza Wesley ha quasi sempre preferito il greco che però non ha mai convinto del tutto. [...] Dall'altra parte, invece, dovrebbe tornare Celik. Condizionale d'obbligo perché nelle ultime settimane ha avuto più di qualche acciacco. [...]

Quando Gasperini nelle varie riunioni con la dirigenza insiste sulla programmazione del futuro non si riferisce solamente all'attacco. Anche sulle fasce è attesa una mini-rivoluzione. Celik andrà via a parametro zero: la distanza tra domanda (4 milioni) e offerta (2,4) è ancora troppo ampia per essere colmata in questi ultimi mesi. Tornerà a Liverpool Tsimikas. A gennaio Massara ha provato fino all'ultimo giorno di mercato ad interrompere il prestito, ma alla fine gli inglesi non hanno trovato l'accordo né col Nottingham né con l'Olympiacos. [...] In estate - se arriveranno - verranno prese in considerazione offerte per Rensch e c'è da valutare anche il futuro di Angeliño. [...]

Il nome nuovo sul taccuino del ds è quello di Carlos Augusto. L'accordo per il rinnovo con l'Inter non è ancora stato trovato e il procuratore Beppe Riso ha già iniziato a proporlo in Italia e in Premier League. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con Massara per definire i dettagli dei rinnovi di Mancini e Cristante e inevitabilmente si parlerà anche dell'ex Monza. [...] La valutazione è intorno ai 20 milioni di euro, ma serve accelerare i tempi.

(Il Messaggero)