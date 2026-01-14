Vaz: terminate le visite mediche, nel pomeriggio la firma sul contratto

Oggi è il giorno di Robinio Vaz. L'attaccante classe 2007 è il primo colpo del mercato invernale della Roma e lascia il Marsiglia con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro totali (bonus inclusi) e il 10% sulla futura rivendita. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il giocatore, ieri allo Stadio Olimpico per assistere a Roma-Torino , ha terminato le visite mediche e nel pomeriggio si recherà a Trigoria per firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso.

(Canale Telegram Filippo Biafora)