Roma-Torino: anche Vaz in tribuna a seguire la sfida

La Roma è impegnata negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino, uno degli obiettivi dei giallorossi in questa stagione. Oggi, però, è stato anche il giorno di Robinio Vaz, classe 2007 arrivato dal Marsiglia e atterrato in serata all'aeroporto di Ciampino. Il giocatore francese si è subito presentato sulle tribune dello Stadio Olimpico, da dove sta assistendo alla sfida contro i granata in attesa di effettuare le visite mediche in programma domani.