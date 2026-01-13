LIVE - Calciomercato Roma: accordo con l'Aston Villa per Malen in prestito con obbligo condizionato. Per l'Atletico è la prima scelta per il post Raspadori

Il direttore sportivo Frederic Massara punta al doppio colpo in attacco e, oltre a Robinio Vaz , l'obiettivo in casa Roma è Donyell Malen dell'Aston Villa. La società giallorossa ha già raggiunto l'accordo con il club inglese e ora resta da definire l'intesa con il calciatore olandese. Ecco tutti gli aggiornamenti live sulla trattativa.

11:20 - Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'Atletico Madrid è alla ricerca del sostituto di Giacomo Raspadori (diretto all'Atalanta) e la prima scelta è proprio Donyell Malen. Diego Simeone vuole subito un nuovo acquisto e i Colchoneros sono al lavoro per accontentarlo e battere la concorrenza di Roma e Napoli.

10:30 - Come aggiunto dal portale, la Roma ha anticipato la concorrenza dell'Atletico Madrid per Donyell Malen: tra i molti club che hanno chiesto informazioni sull'attaccante dell'Aston Villa c'erano anche i Colchoneros, i quali avevano iniziato a sondare il terreno per sostituire il partente Giacomo Raspadori .

10:15 - Come riportato dal portale, la trattativa tra la Roma e l'Aston Villa per Donyell Malen è alla battute finali e i club hanno raggiunto l'accordo sulla base di un prestito oneroso (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League e al 50% di presenze fissato intorno ai 24 milioni di euro. Ieri pomeriggio è stata trovata un'intesa di massima con il giocatore dal punto di vista contrattuale e ora restano da limare gli ultimi dettagli. Inoltre non è da escludere che nei discorsi si sia parlato anche di Leon Bailey, attualmente alla Roma ma di proprietà dell'Aston Villa: l'esterno giamaicano sta faticando a trovare continuità e non è da escludere il suo ritorno anticipato alla base, ma le parti stanno cercando un acquirente.

