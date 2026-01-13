Clicky

LIVE - Calciomercato Roma: fatta per Vaz in prestito con obbligo a 25 milioni. Oggi a Roma per visite mediche e firma fino al 2031

13/01/2026 alle 10:10.
La Roma accelera per regalare a Gian Piero Gasperini i rinforzi richiesti nel reparto offensivo e la trattativa più calda riguarda Robinio Vaz, attaccante classe 2007 del Marsiglia. I contatti tra le due società sono costanti e le parti sono al lavoro per definire la formula dell'affare. Ecco tutti gli aggiornamenti sull'affare, che viaggia parallelamente ai dialoghi per Donyell Malen.

10:45 - Come riportato da Gianluca Di Marzio, Robinio Vaz ha confermato il suo 'sì' alla Roma. Ora si procederà con la formalizzazione dell'affare e successivamente l'attaccante arriverà in Italia.


10:44 - Come aggiunto da Alfredo Pedullà, scambio di documenti in corso tra Roma e Marsiglia per Robinio Vaz e le società lavorano senza sosta per chiudere il prima possibile.


10:42 - Arrivano conferme dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora: ieri sera la Roma aveva trovato l'accordo con il Marsiglia per circa 25 milioni di euro complessivi e ora è stata definita anche l'intesa con l'entourage di Robinio Vaz. Inoltre sul suo canale Telegram specifica che il trasferimento dovrebbe essere a titolo definitivo.


10:33 - Arriva l'iconico "Here we go" di Fabrizio Romano: è fatta per il trasferimento di Robinio Vaz alla Roma! La società giallorossa sborserà 25 milioni di euro totali (bonus inclusi) e il Marsiglia ha accettato la proposta. Inoltre in mattinata anche l'attaccante ha detto 'sì' all'offerta dei capitolini.


10:27 - Come riportato dal giornalista francese Fabrice Hawkins di RMC Sport, Robinio Vaz è atteso oggi a Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2031. Il trasferimento sarà in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro.


10:06 - Intanto arriva un ulteriore indizio sull'imminente partenza del calciatore: l'allenatore Roberto De Zerbi ha deciso di escludere il diciottenne dalla partita contro il Bayeux, valida per i sedicesimi di Coppa di Francia e in programma oggi alle ore 21.