LIVE - Calciomercato Roma: fatta per Vaz in prestito con obbligo a 25 milioni. Oggi a Roma per visite mediche e firma fino al 2031

La Roma accelera per regalare a Gian Piero Gasperini i rinforzi richiesti nel reparto offensivo e la trattativa più calda riguarda Robinio Vaz, attaccante classe 2007 del Marsiglia. I contatti tra le due società sono costanti e le parti sono al lavoro per definire la formula dell'affare. Ecco tutti gli aggiornamenti sull'affare, che viaggia parallelamente ai dialoghi per Donyell Malen .

LIVE

10:45 - Come riportato da Gianluca Di Marzio, Robinio Vaz ha confermato il suo 'sì' alla Roma. Ora si procederà con la formalizzazione dell'affare e successivamente l'attaccante arriverà in Italia.

Robinio Vaz ha confermato il sì alla @OfficialASRoma : ora la formalizzazione dell'affare, poi l'arrivo in Italia @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 13, 2026





10:44 - Come aggiunto da Alfredo Pedullà, scambio di documenti in corso tra Roma e Marsiglia per Robinio Vaz e le società lavorano senza sosta per chiudere il prima possibile.





10:42 - Arrivano conferme dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora: ieri sera la Roma aveva trovato l'accordo con il Marsiglia per circa 25 milioni di euro complessivi e ora è stata definita anche l'intesa con l'entourage di Robinio Vaz. Inoltre sul suo canale Telegram specifica che il trasferimento dovrebbe essere a titolo definitivo.

L’#ASRoma ha il suo primo acquisto di gennaio: accordo trovato con gli agenti di #RobinioVaz, ieri sera era arrivata l’intesa con il #Marsiglia per circa 25 milioni complessivi @tempoweb pic.twitter.com/bvz7wqfOfS — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 13, 2026





10:33 - Arriva l'iconico "Here we go" di Fabrizio Romano: è fatta per il trasferimento di Robinio Vaz alla Roma! La società giallorossa sborserà 25 milioni di euro totali (bonus inclusi) e il Marsiglia ha accettato la proposta. Inoltre in mattinata anche l'attaccante ha detto 'sì' all'offerta dei capitolini.

??? Robinio Vaz to AS Roma, here we go! Deal in place for €25m package add-ons included.



Olympique Marseille agreed terms on Monday as Robinio Vaz accepted AS Roma proposal this morning.



New striker incoming for AS Roma. ? pic.twitter.com/rpBk9glVur — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2026





10:27 - Come riportato dal giornalista francese Fabrice Hawkins di RMC Sport, Robinio Vaz è atteso oggi a Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2031. Il trasferimento sarà in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro.

?? Robinio Vaz est attendu à Rome aujourd’hui pour passer sa visite médicale et signer à l’AS Roma. Prêt avec obligation d’achat de 25M€ bonus compris comme expliqué par @RMCsport

Contrat jusqu’en 2031. https://t.co/vJhjZSmyDH — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 13, 2026





10:06 - Intanto arriva un ulteriore indizio sull'imminente partenza del calciatore: l'allenatore Roberto De Zerbi ha deciso di escludere il diciottenne dalla partita contro il Bayeux, valida per i sedicesimi di Coppa di Francia e in programma oggi alle ore 21.

????? ? #BFCOM



Les 2️⃣1️⃣ Marseillais retenus par ??????? ?? ????? ?? pour le 16e de finale de #CoupeDeFrance ? face à Bayeux. pic.twitter.com/29omTxOkBC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 13, 2026



