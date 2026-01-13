Clicky

LIVE - Calciomercato Roma, clamoroso Raspadori: rifiuta i giallorossi e va all'Atalanta a titolo definitivo per 22 milioni più 1 di bonus

13/01/2026 alle 10:28.
Incredibile colpo di scena nella notte. La telenovela legata al futuro di Giacomo Raspadori sembra terminata, ma il suo prossimo club non sarà la Roma: la società giallorossa aveva l'accordo sia con l'Atletico Madrid sia con l'entourage del calciatore, ma l'attaccante non ha mai dato il via libera. Ecco tutti gli aggiornamenti sull'affare.

10:22 - Come riportato da Matteo Moretto, Giacomo Raspadori ha rifiutato l'offerta della Roma e andrà all'Atalanta. La Dea ha accelerato nelle ultime ore e ha trovato un accordo con l'Atletico Madrid tra i 20 e i 23 milioni di euro.



10:21 - Arrivano conferme da Fabrizio Romano: l'Atalanta è pronta ad acquistare Giacomo Raspadori in seguito al blitz nella notte e la Dea ha superato la concorrenza della Roma.


10:20 - Come rivelato da Gianluca Di Marzio, Giacomo Raspadori andrà all'Atalanta: la Dea ha raggiunto l'accordo con l'Atletico Madrid per un trasferimento a titolo definitivo per 22 milioni di euro più 1 di bonus. A fare la differenza è stata la formula dell'acquisto.

(gianlucadimarzio.com)

