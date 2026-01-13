LIVE - Calciomercato Roma, clamoroso Raspadori: rifiuta i giallorossi e va all'Atalanta a titolo definitivo per 22 milioni più 1 di bonus

Incredibile colpo di scena nella notte. La telenovela legata al futuro di Giacomo Raspadori sembra terminata, ma il suo prossimo club non sarà la Roma: la società giallorossa aveva l'accordo sia con l'Atletico Madrid sia con l'entourage del calciatore, ma l'attaccante non ha mai dato il via libera. Ecco tutti gli aggiornamenti sull'affare.

LIVE

10:22 - Come riportato da Matteo Moretto, Giacomo Raspadori ha rifiutato l'offerta della Roma e andrà all'Atalanta. La Dea ha accelerato nelle ultime ore e ha trovato un accordo con l'Atletico Madrid tra i 20 e i 23 milioni di euro.

Raspadori vuelve a Italia y se va al Atalanta.



El futbolista ha dicho NO a la Roma.



En las últimas horas, la Atalanta ha acelerado las negociaciones con el Atlético de Madrid y ha llegado a un acuerdo para un traspaso definitivo. pic.twitter.com/Qe0nnokcRG — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 13, 2026





Raspadori-Atalanta, la cifra final ronda los 20/23 millones de euros. Traspaso directo. https://t.co/7RELyiMaKc — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 13, 2026





?⚫️? BREAKING: Atalanta are set to sign Giacomo Raspadori from Atlético Madrid after surprise late night move.



Atalanta to beat AS Roma. pic.twitter.com/uBcQJ9IETO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2026





