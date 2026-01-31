Getafe-Celta Vigo: Zaragoza non convocato (FOTO)

La Roma fa sul serio per Bryan Zaragoza , ala sinistra classe 2001 di proprietà del Bayern Monaco e ora in prestito al Celta Vigo. La società giallorossa ha offerto al club tedesco un prestito con diritto di riscatto e le parti stanno lavorando per interrompere la permanenza in Spagna. Intanto il Celta, impegnato domani alle ore 18:30 in casa del Getafe per il match valido per la ventiduesima giornata di Liga, ha deciso di escludere Zaragoza dai convocati.



