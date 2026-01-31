Calciomercato Roma: per l'esterno offensivo proposto anche Zaragoza

Nome nuovo per quanto riguarda l'esterno offensivo della Roma. Come scrive il quotidiano, ai giallorossi è stato proposto nelle ultime ore ancheBryan Zaragoza, ala tascabile (164 centimetri) del Celta Vigo ma di proprietà del Bayern Monaco. Spagnolo classe 2001, in questa stagione ha messo a referto 19 presenze e un gol nella Liga, oltre ad una rete in Europa League contro il Bologna. La formula piace al club giallorosso: prestito oneroso di 2 milioni e diritto di riscatto a 13.

(Il Messaggero / Corsera)