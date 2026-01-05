Calciomercato Roma: Zirkzee attende la decisione del Manchester United dopo l'esonero di Amorim. I tempi dell'affare potrebbero allungarsi ulteriormente (VIDEO)

La Roma è al lavoro per portare Joshua Zirkzee nella Capitale e, oltre a Giacomo Raspadori , il centravanti olandese rappresenta l'obiettivo principale per il mercato di gennaio. Come riportato da Fabrizio Romano, il futuro dell'attaccante del Manchester United è legato anche al caos che sta travolgendo i Red Devils e questa mattina è stato ufficialmente esonerato l'allenatore Ruben Amorim . Zirkzee, che ha già l'accordo con la Roma, sta aspettando di capire cosa accadrà nel club inglese e in seguito al cambio in panchina la dirigenza si prenderà ulteriore tempo per ricompattarsi. I tempi dell'affare per il centravanti potrebbero allungarsi e dipendono anche dal tipo di scelta tecnica che il Manchester United farà.





