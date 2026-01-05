Caos Manchester United: esonerato Amorim dopo la tensione con la dirigenza per il mercato. Tra le cause anche le difficoltà nel trovare il sostituto di Zirkzee (VIDEO)

Caos in casa Manchester United in seguito al deludente pareggio per 1-1 contro il Leeds. Come riportato da Fabrizio Romano, c'è grande tensione tra l'allenatore Ruben Amorim e i dirigenti del club: il tecnico non è contento del mercato in entrata dopo il 'no' ricevuto da Antoine Semenyo e i Red Devils stanno facendo fatica a trovare gli eventuali sostituti di Joshua Zirkzee e Kobbie Mainoo, i quali sono in uscita e interessano rispettivamente a Roma e Napoli. I movimenti della società di Manchester sono in standby e non c'è nulla di avanzato, ma la dirigenza sta analizzando la situazione per cercare di accontentare Amorim.







Clamorosa decisione in casa Manchester United: come riportato da David Ornstein, Ruben Amorim è stato esonerato con effetto immediato! La decisione è legata alle tensioni crescenti con la dirigenza e alla rottura del rapporto con il club. Il suo posto sarà preso da Darren Fletcher, il quale ricoprirà il ruolo di allenatore ad interim.

