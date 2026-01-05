LIVE - Calciomercato Roma: Raspadori non è convinto di lasciare l'Atletico e partirà con la squadra in Arabia. Possibili novità dopo il 9 gennaio (FOTO)

La Roma attende la scelta finale di Giacomo Raspadori e oggi potrebbe essere il giorno decisivo. La società giallorossa ha l'accordo totale con l'Atletico Madrid sulla base di un prestito oneroso con diritto e nell'intesa sono presenti diverse penali in caso di mancato riscatto, ma tutto ruota attorno all'eventuale 'sì' del calciatore. Ecco gli aggiornamenti in diretta sulla trattativa.

LIVE

13:20 - Intanto l'Atletico Madrid ha pubblicato su Instagram un post con una foto di Giacomo Raspadori e la didascalia contiene un messaggio criptico , che potrebbe rappresentare anche un indizio sul futuro del calciatore: "Fino all'ultimo respiro".





12:50 - Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, Giacomo Raspadori sta valutando tutte le proposte sul tavolo ma non è convinto di lasciare l'Atletico Madrid dopo appena sei mesi dal suo arrivo. L'attaccante si trova bene in Spagna e sa che l'allenatore Diego Simeone sarebbe contento nel caso in cui rimanesse. Il classe 2000 però vorrebbe giocare con maggiore continuità e sulle sue tracce ci sono cinque società: Roma (unica ad aver presentato un'offerta ufficiale), Lazio, Napoli, Atalanta e sullo sfondo Galatasaray. Al momento non è cambiato nulla e, a meno di grosse sorprese, Raspadori partirà per l'Arabia Saudita per disputare la Supercoppa di Spagna: è possibile quindi che se ne riparli dopo il 9 gennaio (l'8 c'è la semifinale contro il Real Madrid) o il 12 dopo l'eventuale finale.

(gianlucadimarzio.com)