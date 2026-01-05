Instagram, il messaggio criptico dell'Atletico Madrid con Raspadori protagonista: "Fino all'ultimo respiro" (FOTO)

Il futuro di Giacomo Raspadori è ancora da decifrare ma, nonostante l'accordo totale tra la Roma e l'Atletico Madrid sulla base di un prestito oneroso con diritto (presenti diverse penali in caso di mancato riscatto), il giocatore non è ancora convinto di lasciare la Spagna dopo appena sei mesi dal suo arrivo. Intanto i Colchoneros hanno pubblicato su Instagram un messaggio criptico, che potrebbe rappresentare anche un indizio sul futuro del classe 2000: "Fino all'ultimo respiro", la didascalia che accompagna il post con la foto di Raspadori.



