Calciomercato Roma: manca l’accordo per il rinnovo di El Shaarawy. Il Genoa punta al ritorno a parametro zero, spunta anche l'ipotesi Fiorentina

Il futuro di Stephan El Shaarawy resta in bilico e, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, al momento non è stato raggiunto alcun accordo tra la Roma e l'entourage del calciatore per il rinnovo del contratto (in scadenza il 30 giugno). Questa fase di incertezza ha attirato l'attenzione del Genoa, che osserva con estremo interesse l'evolversi della situazione. Il club ligure sta valutando concretamente la possibilità di riportare a casa il classe '92 a parametro zero al termine della stagione e per lui sarebbe pronto un contratto fino al 2028 con opzione di prolungamento per l'anno successivo.

Come aggiunto dall'edizione odierna del quotidiano , il Genoa sogna il ritorno di Stephan El Shaarawy e dalla società ligure è già partita una chiamata per averlo a fine stagione.

La Roma è in trattativa con la Fiorentina per il trasferimento di Tommaso Baldanzi e - come riportato dall'edizione odierna del quotidiano - nei discorsi potrebbe rientrare anche Stephan El Shaarawy, il quale ha il contratto in scadenza il 30 giugno. Inoltre i giallorossi sono interessati a Niccolò Fortini, terzino destro classe 2006 della Viola.

