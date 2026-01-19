Calciomercato Roma, il padre e agente di Sauer: "I giallorossi? Nulla di imminente. Ha molte richieste. Il Feyenoord chiede 15 milioni, vogliono blindarlo"

Il calciomercato della Roma continua a guardare anche al futuro. Uno dei nomi accostati ai giallorossi è quello di Leo Sauer, esterno slovacco classe 2005, protagonista con la maglia del Feyenoord. A parlare della situazione è stato il padre e agente del giocatore, Július Sauer, in un'intervista esclusiva al portale slovacco TVNOVINY.sk.

Pur non confermando una trattativa in fase avanzata, il padre-agente ha ammesso l'interesse di diversi club europei, aprendo a uno scenario di mercato che potrebbe accendersi, più in estate che a gennaio.

Nei media si parla di un interesse della Roma per Leo. C'è qualcosa di vero?

"Ammetto di averlo letto anche io su internet. Ho chiesto ai miei colleghi, ma non so a che punto sia la cosa. In ogni caso, siamo contenti che Leo stia giocando e abbia fiducia nel club. Stanno iniziando ad arrivare diverse informazioni, ma al momento non c'è nulla di così caldo da far pensare a una firma imminente".

Dalle sue parole si capisce che Leo non si muoverà a gennaio.

"Leo ha un contratto con il Feyenoord fino al 2028. La dirigenza vede i suoi progressi e ha iniziato a negoziare il rinnovo. Percepiscono il grande interesse di altri club, quindi vogliono blindarlo. Per questo è difficile dire se partirà. Dovrebbe essere una combinazione di offerta e prospettive di gioco, perché al Feyenoord sembra che avrà molto spazio. Non stiamo spingendo per un trasferimento a tutti i costi".

Ma nel calcio tutto può cambiare velocemente...

"Sì, ma credo che per convincere il Feyenoord a cederlo in queste due settimane dovrebbe arrivare un'offerta molto interessante, sui 15 milioni o più, e non so se qualcuno la farà a gennaio".

Ci sono altri club interessati?

"Un club della top 5 della Bundesliga lo ha messo in cima alla sua lista. C'è anche un altro grande club con cui mi sono già incontrato, che voleva sapere se potevamo parlare di un trasferimento in inverno o in estate. So anche di molti club della Premier League che hanno chiesto informazioni".

E fuori dall'Europa?

"Sì, abbiamo ricevuto un'offerta da un club rinomato dell'Arabia Saudita, ma l'abbiamo gentilmente rifiutata".

(tvnoviny.sk)

