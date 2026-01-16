La Roma non molla Zirkzee: nel mirino c'è anche Sauer

LEGGO (F. BALZANI) - Un piano Marshall per mettere la ciliegina Zirkzee su un mercato mai così vivo a gennaio. I 50 milioni già spesi per Vaz e Malen, però, invitano a una strategia diversa per arrivare all'olandese che ha puntato i piedi con il Manchester United. La Roma, infatti, prima deve vendere almeno uno tra Dovbyk e Ferguson per far spazio a Zirkzee. Una condizione necessaria che al momento si scontra su due scogli: l'infortunio dell'ucraino che lo rende quasi invendibile e la resistenza dell'irlandese che vorrebbe restare a Roma almeno fino a giugno. Se Massara riuscirà a far cambiare idea a Ferguson allora rientrerebbe in gioco Zirkzee che in queste ore ha ribadito il sì alla Roma. Carrick non vuole giocatori scontenti e molti ex storici come Parker invitano l'olandese ad andarsene. A questo punto però cambierebbero le condizioni. Niente più prestito con obbligo condizionato ma con diritto poiché la Roma non ha più fretta di prendere a tutti i costi un attaccante visto l'arrivo di Malen. E i Red Devils rischierebbero di ritrovarsi in casa un centravanti con poche motivazioni. Lavori in corso che non impediscono di guardare altrove, soprattutto a sinistra dove Gasp vorrebbe un doppio acquisto: un esterno alto e uno basso. Nel primo caso occhio alla candidatura di Leo Sauer, slovacco 20enne del Feyenoord valutato 15 milioni. Resta in ballo anche Schjelderup del Benfica. Intanto saluta Baldanzi che passa al Genoa così come si avvicina il ritorno di Tsimikas al Liverpool. Non solo mercato però. Domenica terza sfida al Torino con obiettivo rivincita dopo il doppio ko tra campionato e Coppa Italia. E' rientrato in gruppo Pellegrini mentre in difesa torna il terzetto titolare formato da Mancini, Ndicka ed Hermoso. In attacco ci sarà proprio Malen supportato da Dybala e Soulé. Bisognerà aspettare la prossima settimana, invece, per rivedere El Aynaoui protagonista nell'approdo alla finale della Coppa d'Africa col suo Marocco.