Calciomercato Roma: sospesa la trattativa per Moller Wolfe. Il Liverpool punta il norvegese in caso di addio di Robertson

Gian Piero Gasperini vuole rivoluzionare la fascia sinistra e il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro per accontentare il tecnico negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Tra i tanti nomi nel mirino il club giallorosso sta spingendo per David Moller Wolfe, ma la prima offerta da 8 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo è stata rifiutata dal Wolverhampton. Inoltre, come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , nella trattativa si è inserito anche il Liverpool, che punta il calciatore norvegese per sostituire Andrew Robertson (seguito dal Tottenham).

(gasport)

L'affare tra la Roma e il Wolverhampton per David Moller Wolfe ha subito una battuta d'arresto. Gian Piero Gasperini ha chiesto alla società di fare all-in sull'ala sinistra - come svelato dall'edizione odierna del quotidiano - motivo per cui l'esterno non è più considerato una priorità: sospese, quindi, le trattative per il calciatore norvegese e Niccolò Fortini della Fiorentina. Inoltre è stato bloccato anche il ritorno di Konstantinos Tsimikas al Liverpool.

(corsera)