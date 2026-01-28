Tutto su Carrasco: il belga ha detto sì, gli arabi resistono. La Roma ci crede

[...] Yannick Carrasco vuole la Roma, vetrina indispensabile per riprendersi una copertina in vista del Mondiale sotto lo sguardo attento del ct del Belgio Garcia. [...] E il club dei Friedkin, che hanno dato il via libera a spendere, è pronto all'affondo

decisivo con l'Al-Shabab facendo leva anche sul contributo degli agenti dell'esterno d'attacco, gradito a Gasperini per accendere la fascia sinistra dove al momento è stato adattato Wesley.

Il belga sta recitando un ruolo chiave nella difficile trattativa col club arabo, che non vorrebbe privarsi del proprio valore aggiunto in un momento in cui sta lottando per non retrocedere in Saudi Pro League. Ma l’attaccante preso la sua decisione e non sarà facile arginarlo. Yannick, per di più, è disposto a ridursi sensibilmente l'ingaggio di circa 7 milioni per la parte restante della stagione fin quasi alla metà: una cifra sostenibile per il club giallorosso che dal primo momento ha solo preso in considerazione l'opzione del prestito con diritto di riscatto.

Il ds Ricky Massara aspetterà con ogni probabilità il match di Europa League col Panathinaikos, poi farà il possibile per chiudere l'operazione nel weekend, col supporto dell'entourage del belga.

Smentito il nome di Gboho (Tolosa) e tramontate le ipotesi Tel (Tottenham) e Summerville (West Ham), restano al momento sul tavolo i dossier Sauer (Feyenoord) e Godts (Ajax) con l'idea Sterling (Chelsea) sullo sfondo. Ma la Roma nutre fiducia in ottica Carrasco e già oggi potrebbero registrarsi ulteriori sviluppi positivi.

La società, del resto, valuterà fino all'ultimo l'opportunità di completare la fascia sinistra con un terzino già individuato in David Moller Wolfe, per il quale Massara ha offerto 8 milioni al Wolverhampton per il trasferimento a titolo definitivo ricevendo per il momento un no, nel momento in cui si è pure inserito nella trattativa il Liverpool che ha puntato il norvegese per sostituire Robertson destinato al Tottenham. Nella peggiore delle ipotesi la Roma potrebbe tornare su Niccolò Fortini (Fiorentina). [...]

(gasport)