La Roma prova a fare "all-in" sull'esterno offensivo

All-in sull'esterno offensivo. È l'input definitivo di Gasperini per il finale di mercato. L'unica tessera mancante nel suo sistema di gioco è in attacco a sinistra. Gian Piero

pur di avere il titolare in quel ruolo, come ha chiarito nelle ultime ore a Friedkin jr e a Massara, è pronto a rinunciare all'ampliamento della rosa. Inutile prendere tanto per crescere numericamente con giocatori che non fanno lievitare lo spessore tecnico-tattico della Roma. [...]

Gli piacerebbe festeggiare il bis del colpo «alla Malen». Dovrebbe, invece, ricevere last minute il trentaduenne Carrasco, in prestito dall'Al-Shabab, per sistemare l'attacco fino a giugno: c'è la disponibilità del giocatore. Gian Piero, però, non si arrende. Si augura ancora di essere accontentato entro lunedì, giorno della chiusura del mercato: Tel del Tottenham, Sauer del Feyenoord e Summerville del West Ham sono i tre esterni preferiti nella lunga lista presentata all'allenatore. I primi due sembrano incedibili, il terzo fuori budget, il club inglese lo valuta 40 milioni. [...]

Massara sa che i Friedkin sono disposti a investire 25-30 milioni per l'esterno offensivo, avendo preso atto della decisione dell'allenatore di non volere altri rinforzi. Sospese le trattative per Wolfe del Wolverhampton e per Fortini della Fiorentina e bloccato il ritorno di Tsimikas al Liverpool. Anche se al fotofinish ogni scenario può cambiare, la situazione al momento è questa: non si tratta più l'esterno basso. [...] Il mirino della Roma rimane esclusivamente sull'esterno offensivo. Massara ha ancora sei giorni per portarlo a Trigoria. Riproverà per Sauer, valutato almeno 35 milioni. Se non sarà possibile acquistare il profilo top indicato dall'allenatore, presenterà Carrasco. [...]

(corsera)