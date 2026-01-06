Calciomercato Roma: Giovane prima scelta in caso di fumata nera per Raspadori

La Roma è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e l’obiettivo principale rimane Giacomo Raspadori , ma al momento il calciatore non ha ancora dato il via libera nonostante l'accordo tra la società giallorossa e l'Atletico Madrid. Come riportato dal portale, l’alternativa principale a Jack è Giovane Santana do Nascimento, rivelazione dell'Hellas Verona. La sua valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro e la Roma non è l'unico club interessato: nelle ultime ore l'Atalanta ha chiesto informazioni e qualche mese fa anche Milan e Inter si sono informate, ma difficilmente il Diavolo e la Beneamata si muoveranno a gennaio per il classe 2003.

(tuttomercatoweb.com)