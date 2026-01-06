LIVE - Calciomercato Roma: in piedi la trattativa per Raspadori. Call notturna con gli agenti. Jack vola in Arabia per la Supercoppa

La Roma attende il sì di Giacomo Raspadori. La società giallorossa ha l'accordo totale con l'Atletico Madrid sulla base di un prestito oneroso con diritto e nell'intesa sono presenti diverse penali in caso di mancato riscatto, ma tutto ruota attorno al via libera del calciatore. Ecco gli aggiornamenti in diretta sulla trattativa.

LIVE

11:18 - Ora è ufficiale: Diego Simeone convoca Giacomo Raspadori per la semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid, in programma l’8 gennaio alle ore 20. L’attaccante parte quindi con la squadra in Arabia Saudita.

10:15 - Come aggiunto da Alfredo Pedullà, in seguito alla riunione di mercato in casa Roma c'è stata una call notturna con gli agenti di Giacomo Raspadori. L'affare è ancora in piedi.

#Raspadori: dopo la riunione in casa #Roma, call notturna con i suoi agenti. E partita sempre aperta https://t.co/xgt1jw33Rj — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 6, 2026





09:55 - Come riferito su X da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, la trattativa per arrivare all'attaccante azzurro è ancora in piedi. Vanno avanti, infatti, i colloqui per cercare di convincere il giocatore dell'Atletico Madrid dopo l'accordo raggiunto con il club spagnolo.

