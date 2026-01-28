Calciomercato Roma, Gasperini vuole un’ala sinistra: spunta anche Gboho del Tolosa. Ma arrivano smentite

La chiusura della sessione invernale di calciomercato si avvicina e il direttore sportivo Frederic Massara vuole regalare a Gian Piero Gasperini una nuova ala sinistra. La società giallorossa è disposta a spendere 25/30 milioni di euro, ma i tentativi per Mika Godts, Leo Sauer, Mathys Tel, Antonio Nusa e Crysencio Summerville non sono andati a buon fine e Yannick Ferreira Carrasco rappresenta il piano B. Come rivelato dall’edizione odierna del quotidiano - oltre a Raheem Sterling (in uscita dal Chelsea) - è emersa nelle ultime ore la candidatura di Yann Gboho, classe 2001 del Tolosa con il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Il venticinquenne ha disputato 20 partite in stagione tra tutte le competizioni e ha messo a referto 6 reti e 2 passaggi vincenti.

(Leggo)

Diverse, invece, le informazioni di un altro quotidiano: come riportato nell'edizione odierna , il nome di Yann Gboho del Tolosa è stato smentito e sul tavolo restano le piste che portano a Leo Sauer del Feyenoord e Mika Godts dell'Ajax). Sullo sfondo, invece, l'idea Raheem Sterling del Chelsea.

(gasport)