Roma, è caccia agli esterni: nel mirino c'è pure Sterling

LEGGO (F. BALZANI) - Muri che non intendono cedere, ma la Roma non si arrende. Negli ultimi giorni di mercato Massara sta provando a portare l'esterno sinistro offensivo tanto richiesto da Gasperini.

I Friedkin hanno dato l'ok per investire una cifra tra i 25 e i 30 milioni, ma i tentativi per Godts, Sauer, Tel e Summerville per ora sono andati a vuoto. Difficile convincere i club di appartenenza a privarsi di giocatori ritenuti importanti in una fase cruciale della stagione. Il piano B resta Carrasco che spinge per tornare in Europa ed è disposto a rinunciare allo stipendio da sceicco che percepisce in Arabia. Ma anche in questo l'Al-Shabab non apre al prestito secco senza contare che non tutti sono convinti della tenuta atletica del belga. Gasperini in primis che vorrebbe un investimento su cui lavorare anche per il futuro.

Per questo è ripartita la caccia grossa che ha coinvolto pure Nusa (ma il Lipsia ha sparato 50 milioni) e che in queste ore ha visto emergere le candidature di Sterling del Chelsea (col rientro di Anselmino è possibile il prestito) e Gboho del Tolosa. Ma i sondaggi del club giallorosso sono anche in Bundesliga e Liga.

Ore frenetiche che hanno messo in secondo piano la questione terzino sinistro. Congelato, al momento, il ritorno di Tsimikas al Liverpool. Se invece dovesse arrivare Carrasco in prestito, allora ci sarebbe una parte del tesoretto da spendere: Fortini e Moller Wolfe (in questo ordine) sono in cima alle preferenze.

Nel frattempo Gasp prepara la trasferta di domani ad Atene decisiva per il passaggio agli ottavi. Previsto massiccio turn over e spazio a Ferguson in attacco.