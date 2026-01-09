Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahce vira su Dovbyk dopo il "no" dell'Atletico per Sorloth

Il futuro di Artem Dovbyk è in bilico e la permanenza alla Roma non è scontata. L'attaccante, fermo per una lesione muscolare di lieve entità, vorrebbe rimanere in Italia e su di lui c'è il Napoli di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal giornalista Mehmet Ertas nel corso della trasmissione VOLE, l'attaccante ucraino sarebbe monitorato anche dal Fenerbahce come nuovo candidato per l'attacco, che avrebbe virato sulla punta della Roma dopo aver incassato il no dall'Atletico Madrid per Alexander Sorloth.

https://twitter.com/VOLEapp/status/2009285581553963478