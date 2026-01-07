Calciomercato Roma: Dovbyk nel mirino del Napoli. L'attaccante vuole restare in Italia

Arrivano nuove conferme sull'interesse del Napoli per Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato dalla giornalista Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, l'attaccante ucraino della Roma resta nel mirino del club partenopeo per il mercato di gennaio. A favorire un'eventuale trattativa c'è la volontà dello stesso giocatore, che preferirebbe continuare la sua carriera in Serie A piuttosto che trasferirsi all'estero.
— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) January 7, 2026