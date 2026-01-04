LIVE - Calciomercato Roma, si attende l'ok di Raspadori. Dall'Inghilterra: la Lazio lavora allo scambio con Guendouzi

12:08 - Nelle ultime ore, però, si registra un forte inserimento della Lazio. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Rudy Galetti, i biancocelesti starebbero spingendo con insistenza per arrivare a Raspadori, lavorando a un'ipotesi di scambio con l'Atletico Madrid. L'operazione prevedrebbe il trasferimento in Spagna di Matteo Guendouzi, più un conguaglio economico a favore del club di Lotito.

A conferma indiretta di questa pista, è arrivata anche la smentita del direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, riguardo a un presunto interesse del Fenerbahce per lo stesso Guendouzi: "Non sono arrivate offerte ufficiali dal club turco", ha dichiarato.

??️ Lazio sporting director Angelo Fabiani confirms what was revealed this morning on Guendouzi and Fenerbahce: “NO official offers have arrived so far from the ?? club”.



As reported earlier, Lazio are in talks with Atleti over a possible swap involving Guendouzi and Raspadori. https://t.co/1rmpIYuDKl pic.twitter.com/u4Deuby8sL — Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 4, 2026





09:39 - Massara aspetta l'ok di Raspadori. La Roma è l'unico club ad avere un accordo con l'Atletico Madrid: prestito con diritto di riscatto, con un accordo all'interno del quale ci sono delle penali. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale "Fabrizio Romano in italiano", manca l'intesa fra Raspadori e i giallorossi e lunedì la squadra di Gasperini si aspetta di avere una risposta definitiva, con i contatti tra le parti che sono continui.





