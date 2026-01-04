Real Sociedad-Atletico Madrid, Simeone esclude ancora Raspadori: l'attaccante parte di nuovo dalla panchina (FOTO)

Alle ore 21 andrà in scena la partita tra Real Sociedad e Atletico Madrid, valida per la diciottesima giornata di Liga, e l'allenatore Diego Simeone ha deciso di non puntare su Giacomo Raspadori: l'attaccante parte nuovamente dalla panchina e al suo posto gioca il duo composto da Alexander Sorloth e Julian Alvarez. Intanto la Roma attende una risposta da Jack in seguito all'accordo con i Colchoneros sulla base del prestito con diritto di riscatto.



