Calciomercato Roma: contatti con il Wolverhampton per Møller Wolfe. Il Tolosa chiede 30 milioni per Methalie

La Roma è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro da regalare a Gian Piero Gasperini e nella lista del direttore sportivo Frederic Massara sono presenti Dayann Methalie e David Møller Wolfe. Come riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, la società giallorossa è fortemente interessata al calciatore del Tolosa e ha comunicato al club francese di essere disposta a mettere sul piatto circa 15 milioni di euro. L'eventuale trasferimento di Methalie resta molto complicato, dato che la richiesta è di 25/30 milioni.

Sembra essere più semplice, invece, la pista che porta a Møller Wolfe del Wolverhampton: nelle ultime ore si sono registrati dei contatti tra le due società e può essere un'opportunità di fine mercato. L'acquisto si incastrerebbe con l'interruzione del prestito di Konstantinos Tsimikas e il conseguente ritorno del calciatore greco al Liverpool.





