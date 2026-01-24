Calciomercato Roma: contatto diretto con il Tolosa per Methalie. Giallorossi disposti a offrire 15 milioni, i francesi ne chiedono 25

La Roma continua a lavorare per esaudire le richieste di Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Frederic Massara è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro, dato che Konstantinos Tsimikas sembra destinato a tornare al Liverpool. Come rivelato da Matteo Moretto, la Fiorentina ha alzato il muro per Niccolò Fortini e ha rifiutato la prima proposta verbale dei giallorossi. La Viola vuole trattenere il classe 2006 e punta a rinnovare il suo contratto. Nelle ultime ore, quindi, la società giallorossa ha avuto un contatto diretto con il Tolosa per Dayann Methalie: il club capitolino è disposto a offrire circa 15 milioni di euro per il diciannovenne, ma per i francesi non bastano e la richiesta è di 25.





